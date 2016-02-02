بالصور.. مؤتمر لحملة "أسهم البيان للدفاع عن الأوطان" بكفر الشيخ

نظم المسئولون عن حملة "أسهم البيان للدفاع عن الأوطان ودعم القوات المسلحة والشرطة ومحاربة الفساد" بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً جماهيرياً بحديقة الطفولة بمدينة دسوق، بحضور الشاعر ياسر فريد محمد المنسق العام للحملة على مستوى الجمهورية، والدكتور إبراهيم العزاوى الخبير الدولى، وأستاذ القانون، والدكتور إبراهيم الحضرى أستاذ الأدب والبلاغة، وعالية جودة أمينة التنظيم والمنسق العام بالإسكندرية.

كما حضرالمؤتمر، حنان إبراهيم العجوانى منسق الاتصال السياسى بالحملة، وعلى فايق جميل المنسق العام للحملة بكفر الشيخ، ومحمد صحصاح نائب المنسق العام، ومحمود عجلان المدير العام للحملة بكفرالشيخ و حلمى المرشدى الأمين العام للحملة، وصبرى السروجى أمين عام التنظيم، وسامى سلامة منسق دسوق، وأحمد محمد بخاتى، أمين عام الشباب على مستوى الجمهورية، وعدد كبير من أعضاء الحملة من جميع قرى ومدن المحافظة والراغبين فى الانضمام لها.

قال الدكتور إبراهيم العزاوى الخبير الدولى وأستاذ القانون، إن الهدف من الحملة خلق مواطن محب لوطنه، مدافعاً عن الجيش والشرطة، محاربًا للفساد مهما كان مكانه وصاحبه، وإحداث إصلاح فى المجتمع.

وأضاف العزاوى، إن مصر نجت من فخ سقوط الدولة، كما حدث لغيرها من فوضى، مؤكداً أن طبيعة الشعب المصرى تختلف عن طبيعة الآخرين فالمصرى محب لجيشه ووطنه ولن يسمح بالنيل منهما، مضيفاً: من خلال زياراتى المتعددة للدول التى ليس لها جيش قوى أو التى تعيش فى الفوضى عرفت قيمة الجيش المصرى ووجوب الحفاظ عليه.

من جانبها قالت عالية جودة أمينة التنظيم والمنسق العام بالإسكندرية: علينا بتعليم النشء والطلاب احترام الإنسان لذاته واحترامه للآخرين، مؤكدة أن أعضاء الحملة ومسئوليها ليس لهم أى انتماءات سياسية أو حزبية، ففى داخل الحملة لا تجد تلك الانتماءات، مضيفة: هدفنا الإثار ورفعة الوطن الذى له حق علينا.

وأوضحت أمين التنظيم: ليس لنا ممول أو جهة تدعمنا فى مصر، والقوات المسلحة بعيدة كل البعد عن الحملة ، وصلتها بالدولة عبارة عن مجموعة من الموافقات الأمنية فقط للانطلاق بعدها للعمل فى حب مصر ورفعة وطننا، ونسعى بكل السبل لأداء مهمة وطنية، لكشف الفساد ومساندة الجيش والشرطة .

وقال ياسر فريد محمد المنسق العام للحملة على مستوى الجمهورية: نحن سندافع عن وطننا والجيش والشرطة فى حالة السلم والحرب وكشف الفساد وإصلاح الفساد، مؤكداً: لدينا برامج فى جميع المجالات، منها برامج تثقيفية وتوعوية واتخاذ القدوة من رجالات مصر المحبين لوطنهم فى كل حارة أو شارع، وتطبيق قيمنا الإسلامية بعيداً عن الجماعات التى فرقت المسلمين لفئات مختلفة، فلم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسلمين فقط، فكل من يسمون أنفسهم بمسميات معينة هم خوارج، و نحن دولة فيها مسلمون أو مسيحيون مصريون وهذه مقولة الشيخ الشعراوى رحمه الله .

وأضاف فريد: نحن لا نعتمد على الرئيس فى إحداث التغيير ولكن اعتمادنا على الأفراد الذين لن تتغير مصر إلا بتغيرهم لتنهض مصرنا ووطننا الحبيب بكل جهد كل مواطن شريف حريص على رفعة مصر، مؤكداً أن عدد أعضاء الحملة تخطى الـ 50 ألف عضو.



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