تقرير في الجول – هذه هي أحلام جوارديولا في مانشستر سيتي

بدأت الصحف الأوروبية في الحديث عن الصفقات التي يريدها المدرب الإسباني بيب جوارديولا الصيف المقبل مع بداية مسيرته مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وذلك بعد أن أعلن النادي الانجليزي أن هذا الموسم هو الأخير لبيللجريني والقادم هو الأول لجوارديولا مع الفريق.

ووضعت صحيفة سبورت الكتالونية تشكيلة من الأسماء قالت إن جوارديولا طلبها من أجل التعاقد معها الصيف المقبل وذلك لتدعيم صفوف الفريق وتغير دماء الفريق مع النزول بمعدل الأعمار للاعبين الأساسيين.

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وطبقا للصحيفة فجوارديولا وضع خطة أحلامه التي يتمنى من مسئولي النادي الإنجليزي تحقيقها له الموسم المقبل أو على الأقل التعاقد مع معظم الأسماء الموجودة بها.

ولم تشهد تشكيلة أحلام بيب تواجد سوى خمس أسماء فقط من لاعبي السماوي الحاليين هم الظهير الأيمن بابلو زاباليتا وصانع الألعاب دافيد سيلفا وبجانبه سترلينج ودي بروين والمهاجم سيرخيو أجويرو.

ووضع جوارديولا الحارس كلاوديو برافو في مركز حراسة المرمى لفريقه ومعه قلبي دفاع وهم لابورتي قلب دفاع أتليتك بلباو المطلوب من برشلونة والذي يمتلك شرط جزائي هو 36 مليون يورو في عقده.

وبجانبه كان مدافع إيفرتون جون ستونز، فهو خيار جوارديولا الثاني في الدفاع وسيكلف المدافع الانجليزي الشاب خزائن سيتي 65 مليون يورو وكان دافيد ألابا هو الظهير الأيسر في تشكيلة جوارديولا ويبدو التعاقد معه من بايرن ميونيخ أمر صعب إن لم يكن مستحيل والبديل قد يكون ظهير فولفسبورج ريكاردو رودريجيز.

وفي خط الوسط طلب جوارديولا اسمين هما بول بوجبا لاعب يوفنتوس والذي في حال وافق الفريق الإيطالي على رحيله فسيكلف خزائن السماوي أكثر من 80 مليون يورو وبجانبه وضع الفيلسوف لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي.

وأشارت صحيفة تايمز أن إدارة مانشستر سيتي ستخصص 200 مليون يورو لجوارديولا الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المناسبين له ولطريقة لعبه التي سيطبقها مع الفريق في تجربته التدريبية الجديدة في انجلترا.