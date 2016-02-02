مصدر أمنى: رجال الإطفاء بذلوا جهودا ضخمة لمنع امتداد نيران حريق العتبة

أكد مصدر أمنى مسئول، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية، بذلوا جهودا ضخمة لإخماد الحريق الذى شب فى محل أدوات كهربائية داخل مول تجارى بمنطقة العتبة، اليوم الثلاثاء، ومحاصرة النيران لمنع امتدادها لباقى المحال المجاورة.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع " إلى أن جلال السعيد محافظ القاهرة، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، كانا على رأس القيادات التى حضرت لمكان الحريق، للاطمئنان على الوضع، وتابعوا جهود رجال الحماية المدنية حتى نجحوا فى إخماد النيران تماما، والانتهاء من عمليات التبريد، لمنع اشتعال النيران مجددا، ووجهوا الشكر للقوات على جهودهم الضخمة فى مكافحة النيران.

وأوضح المصدر، أن الحريق اندلع فى محل داخل مول تجارى خلف مبنى بريد العتبة، ويقع على مساحة 2000 متر، مكون من 4 طوابق، ويضم كل طابق 45 محلا، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء وسيارتين مزودتين بسلالم هيدروليكية، حتى تمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران داخل المحل فقط ومنع امتدادها لباقى المحال المجاورة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى منطقة وسط البلد داخل محل أدوات كهربائية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

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