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بالصور. مدير أمن الغربية يقود حملة مرورية بمدينة طنطا

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بالصور. مدير أمن الغربية يقود حملة مرورية بمدينة طنطا بالصور. مدير أمن الغربية يقود حملة مرورية بمدينة طنطا
قاد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حملة مرور بمدينة طنطا، رافقه خلالها اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام واللواء حاتم عبد الله مساعد مدير الأمن للوحدات واللواء ثروت صلاح مدير إدارة التخطيط واللواء هشام والى مدير إدارة المرور.

وأسفرت الحملة عن رفع 34 حالة إشغال طريق وتحرير 90 محضر إشغال، وإزالة 42 فرش عشوائى و10تند بدون ترخيص وإزالة 4 مقاهى بدون ترخيص و33 حاجز خرسانى، كما تم إزالة 13 كشك بدون ترخيص وتحصيل 28 غرامة فورية.

وقام مدير الأمن، بالإشراف على الحملة المرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية خشية استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم جنائية، والتأكد من سلامة وصلاحية المساعدات الفنية بما يساهم فى ضبط إيقاع حركة المرور.

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (1)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (2)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (3)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (4)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (5)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (6)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (7)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (8)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (9)

اللواء نبيل عبد الفتاح اثناء الحملة بطنطا (10)
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