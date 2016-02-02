محافظ سوهاج يفتتح معرضا للمنتجات والمواد الغذائية بميدان العارف

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج معرض للمنتجات والمواد الغذائية مخفضة الأسعار، اليوم، بميدان العارف بمدينة سوهاج تحت شعار "معا نبنى وطن"، وذلك فى إطار مجهودات المحافظة لتوفير السلع التى يحتاج لها المواطن السوهاجى بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع.

وأكد المحافظ تعميم مثل هذه المعارض بمراكز ومدن المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن السوهاجى.

ويضم المعرض منتجات المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة بمشاركة القوات المسلحة وتجار الجملة بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية بنسبة تترواح من 20% إلى 25%، ويوجد بالمعرض "لحوم مكعبات" بـ38 جنيها للكيلو، كما يتم بيع كيلو الدجاج بسعر 22 جنيها.