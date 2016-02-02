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بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل "القومى لشئون القبائل المصرية"

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بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل "القومى لشئون القبائل المصرية" بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل "القومى لشئون القبائل المصرية"
استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، النائب المستشار عبد الفتاح عبد الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ووفد ممثلى المجلس القومى لشئون القبائل المصرية برئاسة الشيخ احمد سلامة داوود نائب رئيس المجلس والشيخ هليل أبو نجعان عضو المجلس والعمدة محمد فيصل بغدادى والمهندس أشرف بدران عضوا المجلس وصلاح داوود مساعد الأمين العام للمجلس.

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (1)

وتأتى زيارة الوفد للجامعة لتقديم التهنئة للجامعة لحصولها على المركز الأول بين جامعات والعاشر عربيا وفقا لتقييم التايمز هاير ايديوكيشن لتصنيف أفضل الجامعات العربية، والذى صدر بداية الأسبوع الحالى.

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (2)

وتناول اللقاء دور الجامعة فى خدمة وتنمية الإقليم المحيط وقام رئيس الجامعة بعرض المستجدات، التى تمت فى الآونة الأخيرة من تطورات بالمستشفى الجامعى لزيادة الخدمات المقدمة للمرضى، وأهمها إنشاء مستشفى جديد للعناية المركزة إجمالى 50 سرير يضاف للخدمة بالمستشفى.

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (3)

وأعرب المستشار عبد الفتاح عبد الله عضو مجلس النواب عن تقدير أهالى الإسماعيلية للجهد الكبير المبذول من الجامعة تجاه المجتمع.

وأكد الشيخ أحمد سلامة على أن المواطن يقدر ما تفعله الجامعة له وأن الجامعة، والمجتمع وجهان لعملة واحدة هدفها الارتقاء بالوطن.

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (4)

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (5)

الدكتور غراب يستقبل وفد القبائل المصرية أثناء التكريم (6)
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