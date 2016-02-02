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إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا فى الاقصر

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إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا فى الاقصر إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإسنا فى الاقصر
شنت الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية، بقيادة أبوعوف العفى، رئيس القرية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا بالأقصر، والجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت جهود الحملة التى شارك فيها كل من مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة إسنا، وعبدالرءوف الدويحى، مدير العلاقات العامة بإسنا، عن إزالة 35 حالة تعد على مساحة أربعة أفدنة.

وأكد أبوعوف العفى، أن الوحدة تواجه جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل قوة، وذلك تنفيذا للقانون، وتوجهات محمد بدر محافظ الأقصر، ومحمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا.
>إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية (1)

إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية (2)

إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية
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