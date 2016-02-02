أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الفيوم يمنح وحدات سكنية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

Google+ Print
بالصور.. محافظ الفيوم يمنح وحدات سكنية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بالصور.. محافظ الفيوم يمنح وحدات سكنية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية
عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعى الدورى مع المواطنين، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ومديرى عموم القطاعات ورؤساء المراكز والمدن.

الفيوم ، وائل مكرم ، مواطنين (1)

وخلال اللقاء قرر محافظ الفيوم منح وحدات سكنية بمنطقة دمو لعدد من الأسر الأولى بالرعاية نظراً لظروفهم الصعبة، كما أصدر تكليفات لرئيس مدينة الفيوم بإدراج عدد آخر من الأسر الأولى بالرعاية ضمن قوائم الانتظار لحين الانتهاء من الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها قريبا.

كما استمع المحافظ لشكوى عدد من أصحاب المخابز المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وعلى الفور كلف مدير عام ببحث أوضاعهم ومعرفة أسباب التوقف، وفى حالة وجود غرامات يتم جدولتها بهدف التيسير على المواطنين.

الفيوم ، وائل مكرم ، مواطنين (2)

وفى مجال الشئون الاجتماعية استقبل المحافظ عدداً من الأسر البسيطة ومحدودى الدخل، وعلى الفور كلف وكيل الوزارة بسرعة بحث الحالات وصرف مساعدات وإعانات عاجلة للأسر المستحقة، وفى قطاع الصحة استمع لشكوى عدد من المواطنين من الأسر البسيطة ويحتاجون لإجراء عمليات جراحية، وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالات وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

الفيوم ، وائل مكرم ، مواطنين (3)

كما التقى المحافظ عددا من العاملين بمشروع البوتاجاز الذين تم تثبيتهم أوائل شهر يناير عام 2016 ويتضررون من عدم تعيينهم على الدرجة التى تتناسب مع مؤهلاتهم، وعلى الفور كلف المحافظ مدير عام الشئون القانونية ببحث الموضوع وفقاً للقانون.

وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة على وجه السرعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم