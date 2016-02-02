بالصور.. محافظ الفيوم يمنح وحدات سكنية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعى الدورى مع المواطنين، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ومديرى عموم القطاعات ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال اللقاء قرر محافظ الفيوم منح وحدات سكنية بمنطقة دمو لعدد من الأسر الأولى بالرعاية نظراً لظروفهم الصعبة، كما أصدر تكليفات لرئيس مدينة الفيوم بإدراج عدد آخر من الأسر الأولى بالرعاية ضمن قوائم الانتظار لحين الانتهاء من الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها قريبا.

كما استمع المحافظ لشكوى عدد من أصحاب المخابز المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وعلى الفور كلف مدير عام التموين ببحث أوضاعهم ومعرفة أسباب التوقف، وفى حالة وجود غرامات يتم جدولتها بهدف التيسير على المواطنين.

وفى مجال الشئون الاجتماعية استقبل المحافظ عدداً من الأسر البسيطة ومحدودى الدخل، وعلى الفور كلف وكيل الوزارة بسرعة بحث الحالات وصرف مساعدات وإعانات عاجلة للأسر المستحقة، وفى قطاع الصحة استمع لشكوى عدد من المواطنين من الأسر البسيطة ويحتاجون لإجراء عمليات جراحية، وعلى الفور كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالات وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

كما التقى المحافظ عددا من العاملين بمشروع البوتاجاز الذين تم تثبيتهم أوائل شهر يناير عام 2016 ويتضررون من عدم تعيينهم على الدرجة التى تتناسب مع مؤهلاتهم، وعلى الفور كلف المحافظ مدير عام الشئون القانونية ببحث الموضوع وفقاً للقانون.

وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة على وجه السرعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.