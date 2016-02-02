رئيس هيئة ميناء دمياط يلتقى وفدا من أعضاء الغرفة التجارية

التقى اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، بالمهندس على الغالى رئيس شعبة المستوردين ووفدا من أعضاء الغرفة التجارية بدمياط اليوم، فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على التيسير للمستثمرين والمستوردين ورجال الأعمال المتعاملين مع الميناء.

حيث ناقش رئيس الهيئة المشاكل التى تعترض أعمالهم والتسهيلات الممكن تقديمها بغرض تيسير وصول الخامات وخاصة الأخشاب والأبلاكاش إلى دمياط بأقل تكلفة، باعتبارها عصب الاقتصاد الدمياطى.

كما تم استعراض فكرة تأسيس شركة للشحن والتفريغ بالميناء تسهم فى سرعة تداول الأخشاب وتسهيل خروجها ووصولها إلى الورش والمصانع بهدف التيسير على المستوردين، وهو ما يسهم فى تنشيط سوق تصنيع الأثاث بدمياط باعتباره أساس الاقتصاد الدمياطى، حيث يعمل فيه حوالى 350 ألف ورشة.

وعد اللواء صالح بدراسة كافة الشكاوى المطروحة من العملاء مع دراسة إمكانية تقديم التسهيلات الممكنة فى التخزين والتداول بالإضافة إلى العمل على تحسين حالة ساحات التخزين والسماح باستخدام المعدات الخاصة بها فى عمليات التداول بالمخازن والساحات.