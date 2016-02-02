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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد نهائى دورى كرة القدم للمصالح الحكومية بالمحافظة

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد نهائى دورى كرة القدم للمصالح الحكومية بالمحافظة بالصور.. محافظ الوادى الجديد يشهد نهائى دورى كرة القدم للمصالح الحكومية بالمحافظة
شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ختام نهائى دورى كرة القدم للمصالح الحكومية، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة والكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

محمود عشماوى ، الوادى الوادى الجديد ، الشباب والرياضة (1)

شارك فى الدورة 24 فريقا يمثلون المصالح الحكومية بالوادى الجديد، وكرم عشماوى فريق الميكانيكا والكهرباء الفائز بالبطولة فى المباراة النهائية على فريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمى للمباراة.

محمود عشماوى ، الوادى الوادى الجديد ، الشباب والرياضة (2)

وكرم عشماوى الفريق الفائز بكأس البطولة والفرق المشاركة بشهادات التقدير والميداليات والتقط معهم الصور التذكارية، كما تخلل نهائى الدورى فقرات متعددة من استعراض لألعاب القوى والكاراتيه ومباراة ودية بين قدامى الرياضيين بالمحافظة.

وأثنى عشماوى على الروح الرياضية الذى سادت بين اللاعبين والتى تؤكد بأن الرياضة أهم روافد النجاح والتفوق بالترابط والعمل الجماعى.

محمود عشماوى ، الوادى الوادى الجديد ، الشباب والرياضة (3)

محمود عشماوى ، الوادى الوادى الجديد ، الشباب والرياضة (4)
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