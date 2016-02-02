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بالصور.. تكريم ضباط مباحث قسم ثان سوهاج لاستعادتهم 18 سيارة مسروقة

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بالصور.. تكريم ضباط مباحث قسم ثان سوهاج لاستعادتهم 18 سيارة مسروقة بالصور.. تكريم ضباط مباحث قسم ثان سوهاج لاستعادتهم 18 سيارة مسروقة
شهدت مديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، قيام اللواء عادل أيوب، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن، تكريم ضباط مباحث قسم ثان سوهاج، لتمكنهم من ضبط 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمحافظة، واستعادة 18 سيارة مبلغ بسرقتها.
>مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (1)
>كان اللواء خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، شكل فريق بحث ضم العميد ماجد مؤمن، رئيس المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم الشريف رئيس مباحث قسم ثان، والنقيبين أحمد المراغى، وأحمد حمادى معاونى المباحث لكشف غموض وقائع سرقات السيارات.
>مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (2)
>وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء الواقعة كل عبد الغفار محمد أبو زيد، 26 عاما، ويقيم بالقوصية، وعلى سيد جلال، 34 عاما، ويقيم بديروط ، ومصطفى صلاح عبد الحميد، 44 عاما، ويقيم بالقوصية، وعيون على حسن، 32 عاما، ويقيم بالقوصية، ومحمد مصطفى عبد الحميد، 28 عاما، ويقيم بأبوتيج، وجميعهم من محافظة أسيوط.
>مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (3)

مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (4)

مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (5)

مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (6)

مدير أمن سوهاج أثناء تكريمه ضباط مباحث قسم ثان سوهاج (7)
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