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رئيس الوزراء: بحثنا مع الروس عودة الطيران والتعاون لتحديث أسطول طائراتنا

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رئيس الوزراء: بحثنا مع الروس عودة الطيران والتعاون لتحديث أسطول طائراتنا رئيس الوزراء: بحثنا مع الروس عودة الطيران والتعاون لتحديث أسطول طائراتنا
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه التقى اليوم بكل من وزير الصناعة المصرى ووزير الصناعة الروسى، وتطرق اللقاء لإنشاء منطقة صناعية روسية لتنفيذ مشروعات، والتعاون فى مجال الطائرات وتحديث الأسطول المصرى والتعاون فى قطاع السياحة وزيادة الصادرات المصرية لروسيا، مؤكدا أن التعاون مع روسيا فى أفضل حالاته.

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم مناقشة عودة الطيران الروسى لمصر، لافتا إلى أن هناك مجموعات عمل تتم بين الجانبين والتواصل مستمر، مشيرا إلى أن لقاء بنواب البرلمان المقرر له غداً الأربعاء سيكون بهدف التنسيق، ونحن على استعداد تام للتنسيق مع مجلس النواب بهدف خدمة المواطن، وحول عرض برنامج الحكومة على البرلمان، قال: إنه سيتم العرض بمجرد الانتهاء.

وزير صناعة روسيا: خبراؤنا زاروا مصانع الإنتاج الحربى المصرية لبحث تطويرها

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مصر 365

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