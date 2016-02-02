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رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر وروسيا

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رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر وروسيا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر وروسيا
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصرى، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين كل من وزارات الصناعة والسياحة والطيران المصرية ونظيرتها الروسية.

وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن البدء فى إنشاء منطقة صناعية روسية فى ، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثمارى بين البنك الأهلى وبنك مصر والصندوق الروسى للاستثمار المباشر، واتفاقية تعاون بين شركتين، وذلك بحضور كل من وزيرى الطيران والسياحة.
>الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (1)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (2)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (3)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (4)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (5)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (6)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (7)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (8)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (9)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (10)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (11)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (12)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (13)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (14)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (15)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (16)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (17)

الحكومة المهندس شريف اسماعيل التعاون المصرى الروسى مجلس الوزراء روسيا مصر شريف اسماعيل عودة الطيران الروسى لمصر (18)


>- رئيس الوزراء: بحثنا مع الروس عودة الطيران والتعاون لتحديث أسطول طائراتنا

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مصر 365

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