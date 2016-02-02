رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر وروسيا

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصرى، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين كل من وزارات الصناعة والسياحة والطيران المصرية ونظيرتها الروسية.

وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن البدء فى إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثمارى بين البنك الأهلى وبنك مصر والصندوق الروسى للاستثمار المباشر، واتفاقية تعاون بين شركتين، وذلك بحضور كل من وزيرى الطيران والسياحة.

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