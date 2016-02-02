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الصحة الإسرائيلية تزعم انتشار فيروس زيكا بمصر وتحذر الحوامل من السفر إليها

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الصحة الإسرائيلية تزعم انتشار فيروس زيكا بمصر وتحذر الحوامل من السفر إليها الصحة الإسرائيلية تزعم انتشار فيروس زيكا بمصر وتحذر الحوامل من السفر إليها
ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت السيدات الإسرائيليات الحوامل بعدم السفر إلى الأماكن التى ينتشر فيها فيروس " زيكا" حتى لا يصن بالفيروس الذى يسبب أضرار كبيرة بالأجنة.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مسئول بوزارة الصحة الإسرائيلية أن الفيروس يضرب حوالى 28 دولة فى العالم يحظر على الحوامل الإسرائيليات من السفر لهن.

وزعم الموقع الالكترونى التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية أن من ضمن الدول التى يحظر على الاسرائيليات السفر لها، لكونها من الدول المعرضة لانتشار المرض فى أفريقيا، حيث سبب ظهور المرض بمصر هو اتيان حالات خارجية إليها.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى اليوم لم تظهر أى حالة مصابة بفيروس "زيكا"، وتم التنسيق مع سلطات المطار حتى لا تدخل أى حالات مصابة به إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة أنه مع قدوم فصل الصيف فإنه فرص انتشار الفيروس ستكون قليلة جدا، خاصة وأن أعراض الإصابة به تشبه إلى حد كبير أعراض الإصابة بفيروس الانفلونزا الموسمى، لكن الخطر الأكبر يتمثل فى تعرض الأجنة له لكونه يصيبهم بمضاعفات فى العظام ويحدث لهم تشوهات عقب الولادة.

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مصر 365

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