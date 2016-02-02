5 أبريل.. الحكم على هشام جنينة وصحفيين لاتهامهم بسب وزير العدل الأسبق

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الثلاثاء، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، فى اتهامهم بدعوى سب وقذف المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، لجلسة 5 إبريل المقبل للنطق بالحكم .

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم المحررة بجريدة الوفد إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تورط فى جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد من خلال نشره حوارًا صحفيًا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، الذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوًا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.

وباشر المستشار صلاح دياب، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.