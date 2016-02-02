أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مؤسسة «نون» و«الأقصر للسينما العربية والأوربية» يتضامنان مع فاطمة ناعوت‎

Google+ Print
مؤسسة «نون» و«الأقصر للسينما العربية والأوربية» يتضامنان مع فاطمة ناعوت‎ مؤسسة «نون» و«الأقصر للسينما العربية والأوربية» يتضامنان مع فاطمة ناعوت‎

أعلنت مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان الأقصر للسينما العربية والأوربية تضامنهما مع الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت واستنكارهما وإدانتهما للحملة الشديدة  التي تتعرض لها الكاتبة بدعوي ازدراء الأديان.

وطالب بيانًا صدر اليوم، الثلاثاء، عن مؤسسة نون للثقافة والفنون المنظمة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوربية بوقف حملات الترهيب ضد الكتاب والشعراء والمسرحيين والسينمائيين مع ضرورة التأكيد على حرية المعتقد والتعبير لدى جميع المواطنين وإتاحة فضاء يتسم بالحرية لجميع المبدعين في .

 ودعا البيان البرلمان المصري إلي ضرورة تعديل المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات والمتعلقة بحرية التعبير، مشيرًا إلى أن مقاومة الإرهاب والتطرف لن تتم إلا بإشاعة جو من الحرية في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر