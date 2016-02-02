مؤسسة «نون» و«الأقصر للسينما العربية والأوربية» يتضامنان مع فاطمة ناعوت‎

أعلنت مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان الأقصر للسينما العربية والأوربية تضامنهما مع الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت واستنكارهما وإدانتهما للحملة الشديدة التي تتعرض لها الكاتبة بدعوي ازدراء الأديان.

وطالب بيانًا صدر اليوم، الثلاثاء، عن مؤسسة نون للثقافة والفنون المنظمة لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوربية بوقف حملات الترهيب ضد الكتاب والشعراء والمسرحيين والسينمائيين مع ضرورة التأكيد على حرية المعتقد والتعبير لدى جميع المواطنين وإتاحة فضاء يتسم بالحرية لجميع المبدعين في مصر.

ودعا البيان البرلمان المصري إلي ضرورة تعديل المواد السالبة للحريات في قانون العقوبات والمتعلقة بحرية التعبير، مشيرًا إلى أن مقاومة الإرهاب والتطرف لن تتم إلا بإشاعة جو من الحرية في مصر.