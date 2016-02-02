لزيادة الوزن 3 كيلو فى الأسبوع إديها مفتقة.. ياجمالها بالسمسم وحبة البركة

زيادة الوزن بطرق طبيعية

المفتقة لزيادة الوزن 3 كيلو فى الأسبوع

المفتقة من الأكلات المصرية الجميلة، التى يفضلها الكثيرون، وهى معروفة بسعراتها العالية وقدرتها على علاج النحافة وضعف البنية خاصة لدى الأطفال الصغار، بجانب أنها مغذية ولذيذة.>اكتساب الوزن يجب أن يكون تدريجيًا وبوسائل طبيعية، والاعتماد على الطعام الصحى الغنى بالسعرات، وبعيدًا عن العقاقير الطبية والطرق غير الصحية فى التسمين، وهو ما تقدمه المفتقة المفيدة بشكل طبيعي، وهو ما يجعلها وجبة فى حد ذاتها، وتشعر بعدها بالامتلاء، فهى حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية بجانب سكرياتها، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات ونسبة كبيرة من البروتين المهم والمفيد للجسم والصحة أيضًا.>وتضيف يمكن الاعتماد عليها لاكتساب أكثر من 3 كيلو جرام خلال الأسبوع الواحد، وذلك عن طريق تناولها مرتين يوميًا، وذلك لأن مكوناتها مليئة بعناصر التسمين المفيدة، وكذلك تنشط الجسم وتولد الطاقة، ومن أهم مكوناتها:

* العسل الاسود وهو أحد مكوناتها وغنى بالفيتامينات وخواص التسمين المفيدة، وغنى بعنصر الحديد ويمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية

*السمسم: وهو غنى بالزيوت الصحية الطبيعية ومصدر مهم لعنصر الكالسيوم، ويساعد على اكتساب الوزن بشكل صحي

*الفستق واللوز: من المكسرات الغنية بالدهون التى تمد بالطاقة والسعرات العالية أيضًا

*النشا: مصدر مهم للنشويات

*حبه البركة: فاتح للشهية جيد للغاية، ومفيد للصحة