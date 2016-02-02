مفاجأة.. استشارى جراحة: المرحاض الأفرنجى بمستشفيات الولادة ينقل الإيدز

كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من فيروس الإيدز، الذى يعرف بأنه فيروس "نقص المناعة البشرية"، والذى يهاجم خلايا المناعة ويجعلها تهاجم نفسها حتى تنتهى حياة الشخص متأثراً بآلامه.

ومن حيث طرق انتقال الفيروس، كشف الدكتور محسن الأحمدى استشارى ورئيس قسم الجراحة فى مستشفى معهد ناصر، أن هناك طرق عديدة لانتقال فيروس الإيدز أبرزها نقل الدم الملوث الحامل للفيروس، لافتاً إلى أن الأدوات الجراحية المستخدمة للأطباء فى العيادات المتخصصة فى المناطق الشعبية تلعب دوراً كبيراً فى نقل الفيروس للمرضى دون علمهم.

وأشار الأحمدى إلى أن هناك عوامل أخرى تنقل الفيروس ويغفلها الكثير من الأشخاص، وهى الإفرازات المهبلية أو الشرجية، ومن أبرز الطرق التى تنتقل من خلالها هذه الإفرازات هى "المرحاض الأفرنجى" وخاصة إذا ما كان فى المستشفيات المتخصصة فى النساء والتوليد.

وأوضح رئيس قسم الجراحة أن وحدات الغسيل الكلوى غير المعقمة دورياً من أبرز الوسائل التى تنقل فيروس الإيدز وفيروس سى، إضافة إلى الأماكن التى تقوم بنقل الدم دون تحليل للفيروسات.

وأضاف استشارى الجراحة أن كثيرا من الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس وينقلونه للمريض عن طريق وخز إبرة عن طريق الخطأ ثم حقنها للمريض، سواء عن طريق العضل أو الوريد، وهذا يرفع من نسبة الإصابة بالفيروس القاتل، لافتاً أن هناك حوالى 14 ألف حالة فى العالم تصاب بالإيدز يومياً.