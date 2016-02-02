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7 صيحات لا يمكنك إلا أن تلتزمي بها بعد عروض باريس

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الثلاثاء 02-02-2016 18:47

انتهت عروض باريس، وانطلقت معها صيحات جمالية جديدة بابتكارات خاصة تجمع بين الأنوثة الكلاسيكية والجرأة القوية. إذا كنت من محبّات الموضة، وتريدين مواكبة آخر صيحات الجمال، تابعي بالصور الأشكال الجمالية التي ستغيّر إطلالتك في ربيع وصيف 2016.

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مكياج الباستيل: عادت ألوان الأزرق، والزهري، والأخضر بتدرجات الباستيل، إلى الصدارة في مكياج العيون لصيف 2016 ، ولكن بأساليب تطبيق مختلفة، إذ استُخدمت هذه الألوان في عروض شانيل Chanelبشكل جريء على كلّ العين والحاجب، في حين أنه اقتصر على الجفن العلوي في عروض ديور Dior.

العيون المشرقة: أُطلقت صيحة الظلال المشرق، أو ما يُعرف بالنيون لمكياج عيون جريء. وتجدّدت موضة الظلال الغليتر في عروض ميسوني Missoni، ولكن بأساليب تطبيق غريبة.

الرموش الطويلة والمتفرقة: وداعاً للرموش الكثيفة! إنها صيحة الرموش المتفرقة التي اعتُمدت في عروض مارك جايكوبس Marc Jacobs. و على الرغم من غرابتها إلا أنها جميلة وتكبّر العين.

انتشار للّون الذهبي: يعتبر هذا اللون أساسياً لمستحضراتك الصيفية من ظلال عيون، وطلاء أظافر، وأحمر شفاه. إليك ـ بالصور ـ كيف استّخدم في عروض كينزو Kenzo وبرادا Prada.

الأي لاينر تحت الحاجب: بعد أن انتشر الأي لاينر الجرافيكي والأشكال الهندسية في العام الماضي، تجدد في كلّ من عروض فاندي Fendi و سيلين Celine، لكن تحت الحاجب، وليس على الجفن العلوي المتحرك.

الشفاه الماتية بألوان مختلفة بعيداً عن ملمّع الشفاه.

حواجب HD: إنها موضة المبالغة في شكل الحواجب العريضة والكثيفة، لا سيما بعد ما شهدناه في عروض دولتشي أند غابانا D&G وبالمان Balmain.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: خطوات رسم الآي لاينر للمبتدئات

فيديو مكياج: ماذا فعلت رولا بعينيها؟

بالفيديو: القطن لرموش طويلة وكثيفة

 

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سيدتي

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