3 فوائد تجميلية ستجعلك تحتفظين بأكياس الشاي

نستمتع كثيرًا بشرب أكواب الشاي، سواءً الأخضر منه أو الأسود أو سواهما من الأعشاب المفيدة للبشرة. ولكن هل فكّرت يومًا في الاحتفاظ بالأكياس بعد شربها؟!

يمكنك الاستفادة من هذه الأكياس في العناية ببشرتك، لأن أكياس الشاي غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحمي بشرتك من علامات الشيخوخة وغيرها من مشكلات البشرة.

قد يعجبك : بالفيديو: أسرع طريقة لإزالة شعر الوجه في المنزل

تعرّفي معنا إلى فوائد أكياس الشاي للعناية ببشرتك:

1.حماية البشرة من حب الشباب: تعتبر أكياس الشاي من أفضل العلاجات المنزلية لحبّ الشباب؛ فهي غنية بمضادات الجراثيم التي تحمي البشرة من البكتيريا المسببة لحبّ الشباب؛ لذا احرصي على الاحتفاظ بأكياس الشاي، وضعيها على أمكنة الحبوب، واتركيها من خمس إلى عشر دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء البارد. كرّري ذلك مرتين يوميًّا وستتخلّصين من حب الشباب نهائيًّا مع مرور الوقت.

2.محاربة علامات الشيخوخة: يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة، من التي تساعد على تحسين لون البشرة وتأخير علامات شيخوخة الجلد؛ لذا قومي بفكّ أكياس الشاي الأخضر في وعاء، وأضيفي إليها ملعقة من العسل+ القليل من عصير الليمون، وضعيها على وجهك وعنقك، واتركيها من خمس إلى عشر دقائق، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء البارد. كرّري ذلك مرةً أسبوعيًّا وستحصلين على بشرة مشدودة ومرنة.

3.للمعان الشعر: إذا شعرتِ بأنّ شعرك مملّ وجافّ، قومي بمزج 3 أكياس من الشاي الأسود أو الأخضر في كوب من الماء الساخن، واتركي المزيج حتى يبرد. وبعد غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد، قومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط، ثمّ اشطفي شعرك بالماء العادي، وستستمتعين بشعر ناعم ولامع في الحال.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: خلطة سحرية لـ تبييض أصابع اليد

بالفيديو: عمليات تجميل احتلت المراتب الأولى عالمياً

بالفيديو: 3 عمليات جديدة للوجه مع الدكتور باتريك صنيفر