كابوس «رجل شجرة» بنجلادش ينتهي بجز أفرعه في مستشفى كلية الطب

وبعد معاناة دامت لـ10 سنوات، ينتهي كابوس أبو باجاندار، الذي ينحدر من منطقة جنوبي مدينة «خاليا» في بنغلادش، والملقب باسم «الرجل الشجرة»، حيث يعاني من ظهور أفرع ضخمة من الشجر، تشبه النتوءات، على يديه وقدميه.

فقد أعلن مستشفى كلية طب دكا عن تبنيه للحالة وعلاجها، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس، والتي نقلت عن المستشفى قولها أن المريض سيجري له عملية جراحية لإزالة الأورام التي بدأت تظهر للمرة الأولى لديه منذ 10 أعوام، حيث يخضع أبو باجاندار، وهو أب لطفل واحد، للفحوص الطبية استعدادًا لإجراء عملية جراحية لقطع الزوائد التي ظهرت في جسمه، ويزن وزنها ما لا يقل عن 5 كغم ظهرت على يديه وقدميه.

وقال المستشفى أنه يجري الفحوص الطبية اللازمة لباجاندار لضمان أن الجذور التي ظهرت عليه سيتم التعامل معها على أنها نتوءات يمكن إزالتها جراحيًا، من دون الإضرار بالأعصاب الرئيسية، أو التسبب له في أي مشكلات صحية أخرى.

وأكد المستشفى الذي يعد أكبر مستشفى حكومي في بنغلاديش، أنه تم تشكيل فريق من الأطباء لإجراء العملية، مشيرًا في الوقت نفسه أن إدارة المستشفى قررت التنازل عن تكاليف العلاج.

من جهته، قال أبو باجاندار، صاحب الـ26 عامًا، لوكالة فرانس برس، التي التقته في مستشفى كلية طب دكا: «في البداية اعتقدت أنها غير مؤذية»، مضيفًا «لكن مع مرور الوقت فقدت القدرة على العمل، واضطررت إلى تركه والبقاء في البيت، وظهرت عشرات الجذور في يدي. وهناك بعض الجذور الصغيرة في ساقي أيضًا».

وتابع: «حاولت في البداية التخلص منها ولكن كنت أشعر بألم شديد عند محاولة تنظيفها، كما جربت التعامل مع الطب الشعبي للتخلص منها الا أن الحالة ازدادت سوءًا».

وأوصح أبو باجندار أنه سبق له أن تواصل مع إحدى المستشفيات في الهند والتي وافقت على اجراء العملية، ولكن لم يتمكن من الذهاب إلى هناك بسبب ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرته على ذلك.

وقالت شقيقة أبو باجاندار أن بيت عائلتها تحول إلى مزار لكافة أولئك الذين استغربوا من الحالة، وأشارت إلى أن هناك المئات من الأشخاص الذين يقصدون بيتهم في مدينة خاليا لرؤية أخاها «الرجل الشجرة».

يذكر أن حالة أبو باجاندار تعد واحدة من الحالات النادرة في العالم، وقد سبق أن اكتشفت حالة مماثلة في اندونيسيا، وخضعت للعلاج في عام 2011، فيما تشير التقارير إلى أن سبب هذه النتوءات يعود إلى اصابة أبو باجاندرا بفيروس الورم الحليمي البشري (Human Pappiloma Virus) وهو اسم لمجموعة من الفيروسات التي تؤثر على الجلد والأغشية الرطبة المبطنة في الجسم.