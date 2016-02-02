الشرطة توقف انتصارات دجلة.. وتألق الحضري

أوقف اتحاد الشرطة انتصارات وادي دجلة في الدوري المصري عندما اصطدم الفريقان في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة يوم الثلاثاء على ملعب الأول بعد التعادل السلبي.

وتألق عصام الحضري حارس وادي دجلة وحافظ على نظافة شباكه في مواجهة تصويبات الشرطة التي كان أبرزها واحدة من مصطفى شمامة.

وتصدى عمرو حسام حارس الشرطة لتصويبة قريبة متوسطة الارتفاع من جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة.

وتوقف وادي دجلة عن الانتصارات بعد فوزه في المباراتين الأخيرتين ضد الإسماعيلي والداخلية.

وحصد كلا الفريقين نقطة التعادل وارتقى وادي دجلة للترتيب 13 برصيد 18 نقطة بينما حل الشرطة في المركز 16 برصيد 10 نقاط.