أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أزمة بالوحدات المحلية بسبب قرار محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت‎

Google+ Print
أزمة بالوحدات المحلية بسبب قرار محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت‎ أزمة بالوحدات المحلية بسبب قرار محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت‎

أحدث قرار الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت تماما اﻻ بتصريح كتابى من الوحدات المحلية حالة من اﻻرتبارك بالوحدات المحلية للمدن والقرى بسبب ​آليات تطبيق هذا القرار، خاصة بالقرى والأرياف، والتي يتم فيها استخدام مكبرات الصوت بصفة، دائمة خاصة في سرادقات العزاء، الأمر الذي يصعب فية وقف واجبات العزاء ومصادرة مكبرات الصوت بسبب حرج الموقف.

وكان محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، قد اتخذ هذا القرار عقب شكوى المواطنين من اﻻستخدام العشوائي لمكبرات الصوت إﻻ أن القرار يحتاج إلى ضوابط ﻻمكانية تطبيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا