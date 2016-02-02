أزمة بالوحدات المحلية بسبب قرار محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت‎

أحدث قرار الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج بحظر استخدام مكبرات الصوت تماما اﻻ بتصريح كتابى من الوحدات المحلية حالة من اﻻرتبارك بالوحدات المحلية للمدن والقرى بسبب ​آليات تطبيق هذا القرار، خاصة بالقرى والأرياف، والتي يتم فيها استخدام مكبرات الصوت بصفة، دائمة خاصة في سرادقات العزاء، الأمر الذي يصعب فية وقف واجبات العزاء ومصادرة مكبرات الصوت بسبب حرج الموقف.

وكان محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، قد اتخذ هذا القرار عقب شكوى المواطنين من اﻻستخدام العشوائي لمكبرات الصوت إﻻ أن القرار يحتاج إلى ضوابط ﻻمكانية تطبيقة.