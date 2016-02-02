مدرب الأهلي – بعد اعتذار ماجات.. مرشحان إيطاليان في الصورة بينهما ' وصيف أوروبا '

انطلق قبل قليل الاجتماع الثلاثي في النادي الأهلي، والذي قد يحدد بشكل كبير اسم مدرب الأهلي المقبل.

ويجتمع كل من محمود طاهر رئيس النادي مع عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت ورئيس قطاع الكرة بجانب عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي.

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وكان فيليكس ماجات الألماني هو المرشح الأقرب لخلافة جوزيه بيسيرو في الأهلي، إلا أن الرجل قال إنه "رفض الأهلي بسبب الأوضاع السياسية في مصر". (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com أن هناك عددا من السير الذاتية سيتم استعراضها خلال الاجتماع، ويبرز من بينهما مرشحان جديدان يحملان الجنسية الإيطالية.

المرشح الأول هو تشيزاري برانديللي، الذي سبق وأن درب عدة أندية في إيطاليا أهمها بارما وروما وفيورنتينا، قبل أن يقود المنتخب الإيطالي في يورو 2012 ووصل للنهائي قبل أن يخسر أمام إسبانيا 4-0، ثم في كأس العالم الأخير وخرج من الدور الأول في مجموعة ضمت انجلترا وكوستاريكا وأوروجواي.

أما المرشح الثاني، فهو تشيرو فيرارا، الذي كان مساعدا لمارتشيلو ليبي في انتصار الأتزوري بكأس العالم 2006 قبل أن يقود أندية يوفنتوس وسامبدوريا ومنتخب إيطاليا للشباب دون نجاحات تذكر.

ويضاف إلى تلك الأسماء الفرنسي بول لوجوين، بالإضافة للألمانيين بيرند شوستر – الذي عاد للصورة مرة أخرى – وويلفرد شايفر، بجانب مدير فني تشيكي.