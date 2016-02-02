محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء بزيارة وزير الخارجية الروسي وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تناول عدد من القضايا والمستجدات في المنطقة وبشكل خاص سير عمليات التفاوض الجارية حاليا حول الأزمة السورية في جنيف والمشاورات المكثفة بين أطراف المجتمع الدولي من اجل الدفع بهذه المفاوضات إلى الأمام وبما يحقق امن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وينهي مأساة الشعب السوري.

كما تطرق اللقاء الى تطورات الاوضاع على الساحة الليبية في ضوء الجهود الدولية المبذولة لدعم أسس الاستقرار والسلام للشعب الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وبما يضمن التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ مبدأ الحوار والسلام والثقة المتبادلة بما يكفل حل كافة الملفات لاستقرار المنطقة وإرساء دعائم الأمن فيها من اجل مستقبل أفضل لبلدان وشعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث الأخرى في المنطقة إضافة الى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الإتحادية و سعادة الكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الإتحادية لدى الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق للوزير الضيف .