بالفيديو والصور.. أطفال اتولدوا عواجيز.. ويعيشون سن الشيخوخة فى الهند

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على طفلين فى الهند أصيبا بمرض نادر تسبب فى إصابتهما بالشيخوخة فى مرحلة مبكرة للغاية تمامًا مثل فيلم (Benjamin Button) للمثل العالمى "براد بيت".

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن الطفلين أخ وأخت من الهند أحدهما كيشاف كومار ويبلغ من العمر "18 شهرًا"، وشقيقته أنجالى كومار 7 سنوات ويعانيان من حالة نادرة تسببت فى تحول ملامحهما إلى مسنين فى مرحلة الشيخوخة.

ويعانى الطفلان من مشاكل الشيخوخة المبكرة مثل زيادة تجاعيد الجلد وترهله وآلام فى المفاصل وانتفاخ الوجه.

وعانى الطفلان من مظهرهما الشاذ ويحلمان كغيرهما من الأطفال باللعب والذهاب إلى المدرسة وأكل الشيكولاتة لكن فشلا فى تكوين أصدقاء بسبب مظهرهما.

ومن حيث العلاج، قال الأطباء إن الحالة التى أصابت الطفلين معروفة باسم "متلازمة بروجيريا هاتشينسون جيلفورد" (HGPS)، وهى حالة وراثية نادرة تسبب الشيخوخة المبكرة للأطفال أسرع مما ينبغى، على الرغم من أن والديهما طبيعيان.

وأضاف الأطباء أن معظم الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة لا يعيشون بعد سن 13 عامًا، لافتين إلى أنها تؤثر على واحد فقط فى كل 4 ملايين طفل فى جميع أنحاء العالم.



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