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الشاى والنعناع لعلاج آلام الأسنان

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الشاى والنعناع لعلاج آلام الأسنان الشاى والنعناع لعلاج آلام الأسنان
آلام الأسنان من المشكلات المزعجة التى تصيب الكثير من الأشخاص، يعانون خلالها من أوجاع متكررة، كالتهابات الأسنان والضروس والجذور واللثة، وكذلك التسوس، وهى الناتجة عن ضعف العناية بنظافة الفم.

أسباب آلام الأسنان

الدكتور عمر فهمى أخصائى طب الفم والأسنان أوضح أن الآلام المتكررة التى تصيب الأسنان، مشكلة لابد من التعامل معها بشكل سريع، فلا يكفى على الإطلاق تسكينها سواء بطرق طبيعية أو دوائية، بل لابد من العرض على مختص لعلاج السبب الرئيسى، خاصة إذا كانت المشكلة متكررة بين الحين والآخر.

النعناع والشاى لعلاج آلام الأسنان

وتابع أخصائى طب الفم والأسنان حديثه موضحًا أنه من الأفضل أن يعالج ألم الأسنان عن طريق الوصفات الطبيعية، وعدم اللجوء إلى المسكنات الدوائية إلا فى الحالات الصعبة، ومن الممكن الاستعاضة بالأسبرين البسيط ووضعه على مكان الألم لتخفيفه.

وأوضح الدكتور عمر أن بعض السوائل العشبية الطبيعية من السهل أن تخلصك من هذه الآلام سريعًا، لما لها من قدرة على قتل البكتيريا، وتنظيف الفم وكذلك تخدير مكان الألم، وتخفيف حدته قدر الإمكان، ومن أبرز هذه المشروبات الشاى المغلى البارد ويمكن استخدامه عن طريق المضمضة، أو باستخدام "الباكيت" أو الأكياس المغلية الباردة على موضع الألم، وكذلك أكياس النعناع الباردة المغلية، أو المضمضة به سائلا باردا، ليعطيا مفعولاً سريعًا وجيدًا لتخفيف الوجع، والشعور بالراحة.
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