ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد من إلقاء القبض على كل من "خالد.ص.ش" 45 عاما مقيم قرية البتانون، و"صلاح.ط.ش" 38 عاما مقيم قرية البتانون، و"أحمد.ع.ب" 22 عاما مقيم كفر سرساموس بمدينة الشهداء، و"فتحى.ح" 20 عاما مقيم كفر الشيخ خليل، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الماشية، تم تحرير محضر رقم 1996 دائرة مركز شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.