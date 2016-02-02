الحكم فى استئناف المتهمين فى قضية "مركب الوراق" 8 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف الوراق برئاسة المستشار محمد نافع حجز استئناف المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"، المتهم فيها "حمادة.ع" سائق الصندل، و"محمد.خ" سائق المركب الغارق، و"رضا.م" صاحب المركب للحكم فى جلسة 8 مارس المقبل.

وكان دفاع المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى "محمد.خ" وغرامة 650 جنيها، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث "رضا.م" وغرامة 300 جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".