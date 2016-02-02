القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بطريق "القنطرة - العريش"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، ومباحث القنطرة شرق، من القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء على طريق القنطرة العريش الدولى وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود العديد من البلاغات للعميد هشام طايل مأمور قسم القنطرة، تفيد بتعرض أصحابها الى السرقة بالإكراه على طريق القنطرة شرق العريش الدولى بمنطقة كوبرى جلبانة ومحطة الكهرباء .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول إلى مرتكبى حوادث السرقة بالإكراه، برئاسة لبعميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، والرائد أحمد عبدالعزيز رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونوه النقباء محمد الطحاوى وفهمى عصام ومحمود عز معونى المباحث.

دلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء حوادث السرقة بالاكراه تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه مستخدمين سيارة نقل واسلحة نارية وبيضاء .

وأضافت التحريات أن عملية السرقة تتم عن طريق تثبيت قائد السيارة على الطريق والاستيلاء منه على كافة المتعلقات والمبالغ المالية التى بحوزته.

وأشارت التحريات إلى أن التشكيل العصابى يستهدف السيارات الجامبو المتخصصة فى توزيع المنتجات الغذائية والسلع وينتظر التشكيل عودة هذه السيارات ويقومون بتثبيتها والاستيلاء على المبالغ الموجودة فيها.

واكدت التحريات أن التشكيل يضم كل من "عبدالله .ح . ع " مواليد 94 عاطل و "أحمد . س . ع" مواليد 94 عاطل، و"كريم .م . س"مواليد 98 عاطل و3 آخرين، وجميعهم مقيمين رمانة شمال سيناء.

على الفور تم عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الأماكن التى يتردد عليها أفراد التشكيل، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين الثلاثة، وجارى ضبط الثلاثة الآخرين باقى أفراد التشكيل، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "خنجر"، وسلاح نارى "طبنجة بريتا" والسيارة رقم 22618 نقل شمال سيناء المستخدمة فى وقائع السرقة.

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، يضم 3 آخرين هاربين تخصص فى حوادث السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، كما اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 2923 لسنة 2015 جنح القنطرة شرق عن بلاغ "إبراهيم .ح . م" سائق بشركة موليد 78 مقيم حى السلام بالإسماعيلية "سرقة 38 ألف جنيه و2 تليفون" أثناء قيادته للسيارة رقم "1652 ع ص "، وواقعة المحضر رقم 2726 لسنة 2015 جنح القنطرة شرق عن بلاغ "عبدالرحيم .ع .خ "سرقة 22 ألف جنيه" أثناء قيادته للسيارة رقم "6175 ط س ص"، و واقعة المحضر 3224 لسنة 2015 جنح القنطرة شرق عن بلاغ "محمد .ح . س" سرقة مبلغ 27 ألف جنيه أثناء قيادته السيارة رقم "4193 ط ص ق"، و واقعة المحضر2243 لسنة 2015 إدارى القنطرة شرق عن بلاغ "أحمد .س .ع"، و"وليد .م .س" سرقة 32 ألف جنيه و2 تليفون وساعة أثناء قيادتهما سيارة ماركة جامبو، و واقعة المحضر 2020 لسنة 2015 جنايات كلى الإسماعيلية عن بلاغ "على .م .س" مواليد 78 مقيم بولاق الدكرور القاهرة، بسرقة 27500 جنيه أثناء قيادته سيارة جامبو، و واقعة المحضر 256 لسنة 2016 جنح القنطرة شرق عن بلاغ "خالد .م . م" سرقة دراجة نارية بلوحات معدنية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وقرر المستشار أحمد العيسوى رئيس نيابة القنطرة، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.