القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد هاشم مأمور مركز مطاى يفيد بورود معلومات بوجود 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز سمالوط، وعلى الفور تم عمل كمين أمام قرية الكوادى بدائرة مركز مطاى، حيث تم ضبط كلا من "محمد . م" 45 سنة فلاح ومقيم الفاروقية، و"عرفات .ح" 37 سنة فلاح مقيم التوفيقية، و"عيد. م" 29 سنة فلاح مقيم التوفيقية، وبحوزتهم "بندقيتين خرطوش وفرد رصاص و153 طلقة روسى و11 طلقة خرطوش وخزنة بندقية آلى".

كما تم ضبط ربة منزل تدعى "باتعة . ف"، وبالفحص تبين أنها تستخدم ابنتها الكبرى فى توجيه تشكيل عصابى لنشر السموم القاتلة.

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة منزل المذكورة فى مدينة مغاغة شمال المنيا، وتبين عدم وجود زعيمة العصابة فى منزلها، وتم ضبط "13 ألف و600 قرص مخدر من التامول والترامادول، و5 طرب حشيش، و17 لفافة بانجو تزن كل واحدة منها نصف كيلو، و2 بندقية خرطوش، و5 دراجة نارية بدون لوحات تستخدم فى التوزيع"، كما تم ضبط 3 من أفراد العصابة، وجارى تحرير المحضر اللازم.

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