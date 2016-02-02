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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الأثار أثناء حفرهم فى منزل بقنا

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الأثار أثناء حفرهم فى منزل بقنا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الأثار أثناء حفرهم فى منزل بقنا
تمكنت شرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء علاء السباعى، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقنا والأقصر، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بمنطقة الدير الغربى بمركز قنا.

تلقى العميد أبو الحجاج كمال، مفتش مباحث الآثار بقنا والأقصر، إخطاراً من العقيد محمد أبوعايد رئيس مباحث الأثار، يفيد بتمكن الرائد أحمد حراجى معاون المباحث، بضبط "أحمد. ق.أ" 15 سنة مقيم الدير الغربى، و"أحمد.م.د" 14 سنة مقيم المحروسة، و"عصام الدين.س.س" 34 سنة مقيم الساحل القاهرة، و "لؤى.ج.ى" 33 سنة مقيم منفلوط أسيوط، داخل منزل "قناوى.أ" أثناء حفر حفرة قطرها 2 متر وبعمق 6 أمتار بها سراديب محفورة، فى منطقة الدير الغربى الأثرية، كما تم ضبط أدوات الحفر.

وأفادت الأجهزة الأمنية، أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم كانوا يبحثون عن قطع
>أثرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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