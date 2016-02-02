ضبط إخوانى شارك فى إضرام النيران بماكينة صرف آلى للمعاشات بدمنهور

تمكن رجال مباحث البحيرة، اليوم، الثلاثاء، بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة من ضبط أحد المتهمين بإضرام النيران فى ماكينة صرف آلى للمعاشات بدمنهور، والذى اتضح انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأقدم المتهم على إضرم النيران، بمعاونة مجهولين آخرين، فى ماكينة صرف آلى تابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بالقطاع الحكومى، بمدينة دمنهور بالبحيرة منذ عدة أيام.

كان اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، تلقى إخطارا من المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور، بإضرام النيران من قبل مجهولين فى ماكينة صرف آلى خاصة تابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بشارع الهلال الجديد المتفرع من شارع الجيش بمشتل كرم بدمنهور.

ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى تعدى صارخ على المال العام وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعقيد محمد الديب مفتش المباحث والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية ويدعى "زياد فتحى محمود طه" 20 سنة ومقيم منشية الحرية مركز دمنهور والسابق اتهامه فى حريق ماكينة صراف آلى بنك مصر.

تمكن المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم دمنهور من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 615 لسنة 2016 إدارى قسم دمنهور.