ضبط 636 صاروخ ألعاب نارية وزجاجات خمور بالمنيا

تمكنت حملة تموينية مكبرة، تحت إشراف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من ضبط 636 صاروخ ألعاب نارية، و9 زجاجات خمور بقصد الاتجار.

وضبطت الحملة "أسامة. ك" صاحب محل بقالة بناحية قرية منبال مركز مطاى، وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعابا نارية، ومشروبات كحولية، وخمورا غير مصرح بيعها داخل محلات البقالة، وتم ضـبط 636 صاروخا + 9 زجاجات خمور، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

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