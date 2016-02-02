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النيابة تنتقل لفحص آثار حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى

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النيابة تنتقل لفحص آثار حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى النيابة تنتقل لفحص آثار حريق مول أجهزة كهربائية بالموسكى
انتقل فريق من نيابة الموسكى، برئاسة المستشار محمد شحاتة، رئيس النيابة، منذ قليل، لمعاينة آثار حريق هائل شب اليوم، الثلاثاء، فى مول أجهزة كهربائية دون خسائر بشرية.

وأمرت النيابة بندب الأدلة الجنائية لفحص تلفيات الحريق وتحديد قيمة الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان حريق هائل شب فى مول تجارى عبارة عن 3 طوابق بعقار فى شارع عبد الحق السنباطى، خلف قسم شرطة الموسكى، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وكانت حالة من الذعر والفزع انتابت أهالى منطقة الموسكى والعتبة بسبب تصاعد ألسنة الدخان التى غطت سماء المنطقة.

وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق وإخلاء العقارات المجاورة من السكان، وانتقل العميد عبدالفتاح القصاص مفتش مباحث الموسكى إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بسبب كابل كهرباء أدى إلى اشتعال النيران فى الطابق الثانى، ونظرا لوجود مواد بلاستيكية تصاعدت ألسنة اللهب.
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>بالصور.الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمحل أدوات كهربائية فى الموسكى

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