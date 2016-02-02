لجنة المسابقات: إيقاف طارق يحيى وثنائي الجيش

قال خالد متولي المدير الفني لإنبي إن الأهلي لا يملك نقطة ضعف واضحة، لكنه ممكن أن يعاني "إن لم يكن في حالته أو في يومه".

ويلتقي الأهلي غدا الأربعاء بإنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.

وتحدث خالد متولي لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي قائلا "المباراة صعبة على الطرفين، الأهلي بطل إفريقيا ويضم عناصر دولية كثيرة، وكذلك إنبي، فلدينا صلاح سليمان ونور السيد ومحمد ناصف.. انضمام هؤلاء للمنتخب سيعود بشكل جيد نفسيا على الفريق".

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وأضاف "كل خطوط الأهلي بها عناصر مميزة، لديهم قائد مثل حسام غالي، وأي لاعب في التشكيل يستطيع التسجيل في أي وقت، كل لاعبيهم يستطيعون تشكيل خطورة علينا".

وأردف "مبارياتنا مع الأهلي لها طابع خاص لذا وجهت اللاعبين بالتركيز 90 دقيقة والالتزام بالأدوار المحددة والقتال حتى النهاية".

وأضاف "علينا استغلال أنصاف الفرص، الفرصة أمام الأهلي يمكنها أن تنهي مباراة".

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 32 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إنبي صاحب المركز التاسع.