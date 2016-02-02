صالح جمعة وإيفونا والشيخ خارج قائمة الأهلي أمام إنبي

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه لمواجهة إنبى غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

ويستمر غياب صالح جمعة وماليك إيفونا عن القائمة لعدم الجاهزية، فيما يغيب أيضا أحمد الشيخ ومسعد عوض وأحمد ربيع الشيخ وباسم علي ومحمد نجيب ووليد سليمان.

ضمت القائمة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل

الدفاع: رامي ربيعة - أحمد فتحى - أحمد حجازي - محمد هاني - صبري رحيل - سعد سمير - - حسين السيد

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - أحمد حمدي

الهجوم: - عماد متعب - جون انطوى - عمرو جمال