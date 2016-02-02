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السولية يكشف لـ في الجول: ماذا دار بينه وبين مرتضى منصور في 2015

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السولية يكشف لـ في الجول: ماذا دار بينه وبين مرتضى منصور في 2015 السولية يكشف لـ في الجول: ماذا دار بينه وبين مرتضى منصور في 2015

ماذا دار بين عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الإسماعيلي وبين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك؟

وانضم السولية للأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي قادما من الشعب الإماراتي بعد رحلة احترافية لم تستمر إلا ستة أشهر فقط.

وكان مرتضى منصور قد تحدث للسولية بعد لقاء الزمالك والإسماعيلي في الموسم الماضي وكشف FilGoal.com تفاصيل ما حدث حينها (طالع التفاصيل).

وتحدث السولية لـFilGoal.com قائلا:"مرتضى قام بمصافحة كل لاعبي الإسماعيلي وقتها ولكن الكل ركز معي فقط".

وأضاف"هو تحدث معي مازحا وطالبني بالتوقيع على عقود انتقالي للزمالك وأنا أجبت بالابتسام لحديثه فقط".

وبسؤاله عن إذا ما كان الزمالك فاوضه قبل انتقاله للأهلي في الفترة الأخيرة علق"لا لم يحدث".

وأتم"عدم انتقالي للزمالك ليس له أي علاقة بانتماء أسرتي للأهلي، فقراري منذ البداية كان الانتقال للأهلي".

انتظروا حوارا كاملا مع عمرو السولية على FilGoal.com.

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