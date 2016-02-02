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صور| محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات غذائية مخفضة

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صور| محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات غذائية مخفضة صور| محافظ سوهاج يفتتح معرض منتجات غذائية مخفضة

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، معرض للمنتجات والمواد الغذائية مخفضة الأسعار اليوم بميدان العارف بمدينة سوهاج تحت شعار «معا نبني وطن»، وذلك في إطار مجهودات المحافظة لتوفير السلع التي يحتاج لها المواطن السوهاجي بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع .

وأكد المحافظ على تعميم مثل هذه المعارض بمراكز ومدن المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق من أجل رفع المعاناه عن كاهل المواطن السوهاجي.

يضم المعرض منتجات المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة بمشاركة القوات المسلحة وتجار الجملة بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة تترواح من 20% إلي 25% ، ويوجد بالمعرض لحوم مكعبات بـ 38 جنيها للكيلو كما يتم بيع كيلو الدجاج بسعر 22جنيها.​

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