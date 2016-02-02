«ميسي» مطلوب في محكمة دبي

طعن محامي الموظف الذي صور جواز سفر ليونيل ميسي، في حكم محكمة الجنح في دبي التي حكمت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر.

وطالب المحامي بضرورة حضور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى دبي، باعتباره صاحب جواز السفر محل القضية.

> وكانت المحكمة عاقبت الموظف بالحبس لمدة شهر لإدانته بالاعتداء على خصوصية اللاعب، حيث ذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى إن الموظف صور جواز سفر اللاعب عند وصوله إلى مطار دبي الدولي ونشره على موقع “سناب تشات”.

ووضع الموظف تعليقا ساخرا على الصورة “عندنا بدبي، شو سوي أحرق جوازه ولا أهدده ولا خلاص روح روح”.

> وأكدت المحكمة أن الفعلة التي أقدم عليها الموظف معاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وتتمثل بالاعتداء على خصوصية الغير.

وكان ميسي حضر إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي في آواخر شهر ديسمبر الماضي، لحضور افتتاح النسخة العاشرة من مؤتمر دبي الرياضي.