جامعة بني سويف تدرين حادث المريوطية الإرهابي

أدانت جامعة بني سويف إطلاق مسلحين أعيرة نارية على نقطة تمركز أفراد هيئة الطرق والكباري بمنطقة المريوطية، أعلى الطريق الدائري بدائرة الهرم، والذي أسفر عن استشهاد مجندين إثر إطلاق النيران عليهم.

وطالب الدكتورأمين لطفي، رئيس الجامعة ، في بيان الجامعة الصادر اليوم، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، مشيرًا إلى أنه أصبح يقينًا أن دماء أبنائنا الذكية سوف يتم القصاص العادل ممن سفكها، حيث تريد مثل هذه العمليات الإرهابية عرقلة مسيرة الوطن نحو التنمية وزعزعة استقرار أمن وسلامة البلاد.

وأشار لطفي، إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية بما تحمله من غدر وخسة، لن تثني شعب مصر العظيم من مواصلة مسيرته نحو المستقبل الأفضل.