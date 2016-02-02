العوضي يطالب «السيسي» الإفراج عن «سيد مشاغب» قبل الجلوس مع «الألتراس»

قال المحامي طارق العوضي، محامي ألتراس “وايت نايتس” في قضية الدفاع الجوي، إنه إذا صح كلام الرئيس السيسي، حول تشكيل لجنة لإعادة التحقيق في مذبحة بورسعيد، فأتمنى أن تكون لجنة غير حكومية وأن تشمل إعادة التحقيق في مذبحة الدفاع الجوى وأن يتم تقديم الجناة الحقيقين إلي المحاكمة.

وأضاف العوضي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لو السيسي عاوز يقعد مع الاولتراس فعلا ،، يطّلع سيد مشاغب الاول،سيد مشاغب المحبوس ظلما علي ذمة قضايا من خيال ضابط بالامن الوطني، عاوز تقعد معاهم اهم عندك في السجون، ابعت هاتهم واقعد معاهم”.

وكان الرئيس السيسي، قال مساء أمس الإثنين، إنه على استعداد تام للجلوس مع شباب الألتراس، ووجه السيسي رسالة ‏لهم، قائلا “لا أريدكم أن تنظروا فقط لشباب بورسعيد ‏بل انظروا إلى جميع شباب ‏مصر”.