والدة طفل الفيسبوك المعتدى عليه من قبل مربيته تكشف بالتفاصيل ما حدث لطفلها وما فعلته به المربيه والسبب وراء ذلك

الفيديو الذى أثار غضب الجميع عبر موقع الفيسبوك ومواقع التواصل الأجتماعى بأكملها والذى ظهر فيه مربيه كانت نائمه ومعها طفل صغير بجوارها واذا هو يستيقظ ليبكى بهدوء وفجأه تنهال عليه المربيه بالضرب الشديد الذى لم يتخيل احد ان يقوم اى كائن بضرب طفل يبلغ من العمر 18 شهر فقط بتلك الطريه الوحشيه وعندما اتت والدة الطفل على صوت بكائه صرت المربيه انها لاتدرى سبب بكائه وربما يود ان يدخل الحمام , هذا ما شاهدناه بالفيديو الذى اغضبنا جميعا واليكم التفاصيل خلف ذلك الفيديو .

صرحت الأم وتدعى ” ولاء ” وهى أم لخمسة اطفال طفله تبلغ 6 أعوام وطفل يبلغ اربع اعوام ونصف وثلاث توائم بعمر ال18 شهر ومن بينهم ” عدى ” الطفل المعتدى عليه تحدثت عن انها لم تشك ولو بلحظه ب ” فوزيه ” مربية الأطفال فقد كانت كأخت لها واتت بها من أحد اكبر مكاتب الخدم المعروفه لأنها لاتستطيع الاعتناء بالخمس اطفال وحدها خصوصا ان اعمارهم متقاربه من بعض وكان الجميع يحسدها على فوزيه فق كانت تعاملهم كأم له بمنتهى الطيبه والحنيه وكانت تاخذ بالشهر 2500 جنيه بالاضافه للطعام والشراب والملابس وكانت هى وفوزيه يقومان بعمل كل شىء للأطفال معا ويقسمو الأعمال عليهم لان الاطفال تحتاج للكثير من العنايه .

ما دفع الأم لتركيب كاميرا مراقبه فى غرفة الأطفال دون علم فوزيه هو راى طبيب الأطفال الخاص بهم بعد ان فوجئت الأم فى يوم من الأيام بوجود ورم كبير على زراع احد التوائم وعندما سالتها عليه قامت بوضع بعض الكريمات الخاصه بالترطيب وقالت لها انه نام عليه ولكن عندمنا اخذته لطبيب قال انه اتى نتيجة عنف على الطفل واضطر لاى ان يقوم بعمليه جراحيه بزراع الطفل ولم تشك الأم ولو بلحظه لفوزيه ولكن نصحها الطبيب بوضع كاميرات المراقبه للأطمئنان .

وفى واقعة الفيديو قامت الأم للأطمئنان على ابنائها وقالت فوزيه ان سبب بكاء الطفل هو انه يريد دخول الحمام ولكن شعرت الأم بان هناك شىء خاطىء وعندما شاهدت تسجيلات الفيديو صدمت هى ووالده وطردوها على الفور , أصيب الطفل عدى بفيروس نتيجة اظافر المكربيه فوزيه التى جرحت رأسه وادى الى تورم رقبته وهو يتعالج الآن وصرحت الأم بانه لن تاتى بأى احد مطلقا ليعتنى بأبنائها حتى ولو ماتت من التعب .

شبكةعيونالإخبارية

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