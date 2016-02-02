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منع جماهير سان جيرمان من مشاهدة «كلاسيكو» فرنسا

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منع جماهير سان جيرمان من مشاهدة «كلاسيكو» فرنسا منع جماهير سان جيرمان من مشاهدة «كلاسيكو» فرنسا

جماهير سان جيرمان – أرشيفية

لن يتمكن مشجعو باريس سان جيرمان من السفر الأحد المقبل إلى مدينة مارسيليا، لمشاهدة “كلاسيكو” كرة القدم الفرنسية أمام أوليمبيك مارسيليا بسبب دواع أمنية، وفقاً لما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء.

وأوضحت حكومة مارسيليا المحلية أنه تم منع أي مشجع لباريس سان جيرمان من الوصول إلى ملعب فيلودروم، الذي سيستضيف لقاء الـ”كلاسيكو: بين أوليمبيك مارسيليا والبي إس جي.

ولا تمثل هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ قرار من هذا النوع لأسباب أمنية.

وتعد مباريات أوليمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان ذات مخاطر كبيرة، وفي الماضي شهدت مواجهات بين مشجعي الناديين في باريس ومارسيليا.

وشهد أبريل 2015 قيام مشجعي مارسيليا بإلقاء الحجارة على حافلة البي إس جي حتى ملعب فيلودروم.

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