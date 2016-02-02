أطعمة تساعدك على الحمل بجنين ذكر

المولود الذكر وخاصة البكر هو ما تطمح له غالبية الأمهات خاصة في مجتمعاتنا الشرقية، وان رزقت المرأة بمولودة أنثى، يصبح هاجس عدم حملها بمولود ذكر يقلقها أكثر. وما أثبتته الدراسات العلمية أن نوع الجنين يحدده الزوج وليست الزوجة ولكن بإمكان الزوجة مساعدة نفسها والعمل على زيادة احتمالية حملها بمولود ذكر من خلال تناول بعض الأطعمة التي تقوم بمساعدة الحيوانات المنوية الذكورية لدى الزوج بإنجاح عملية التخصيب. ومن الجدير بالذكر ان هذه الأطعمة لم تثبت فعاليتها المطلقة علميا ومن الأجدى أن تقوم السيدة باتباع أنظمة مساندة أخرى في نفس الوقت بالمتابعة مع طبيب متخصص للحمل بجنين ذكر.

من الأطعمة التي عليك الإكثار منها قبل الشروع بمحاولة الحمل وان تبدئي بها مدة 3 أشهر تقريبا قبل الحمل هي:

- الفواكه الحمضية: وهي من المصادر الأساسية والمهمة لفيتامين سي. أكثري من تناول البرتقال، الحامض، الكريب فروت. بإمكانك تناولها كاملة أو معصورة. إن كنت تنوين شرب عصير هذه الفواكه، فاحرصي على إعدادها طازجة في المنزل وتجنبي العبوات الجاهزة لاحتوائها على إضافات كيميائية تعمل على خلخلة توازن الأحماض فيها.

- الموز: من أفضل الأطعمة التي عليك تناولها لزيادة احتمالية حملك بجنين ذكر وذلك لاحتوائه على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن. ومن اهم المعادن التي يحتويها الموز والمفضلة لدة الحيوانات المنوية الذكورية هو البوتاسيوم. هذه الفاكهة مفيدة جدا وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية فلن تؤثر على الوزن. أكثري منها ولا تخافي.

- الموالح: الأطعمة المالحة بجميع أنواعها، البطاطا المالحة المقرمشة، الأسماك المالحة، المكسرات واي إضافة من ملح الطعام لمأكولاتك كلها تساعد على زيادة احتمالية الحمل بجنين ذكر. لكن من المهم جدا تذكر تجنب تناول الأطعمة المالحة لفترة طويلة وخاصة بعد حدوث الحمل لما يسببه من ارتفاع في ضغط الدم.

- حبوب الفطور بأنواعها (الكورن فليكس): وفقا لدراسة بريطانية نشرت في مجلة مختصة بعلم الأحياء، أن النساء اللواتي تناولن المزيد من حبوب الإفطار قبل الحمل كانت نسبة مواليد الذكور أكثر. والسبب بذلك يعود إلى نسبة كميات الفيتامينات والمعادن الكثيرة المتوفرة في هذه الحبوب والتي تساعد الحيوان المنوي الذكري على الإخصاب.

- الجلوكوز: وهو السكر الطبيعي ويتواجد بكثرة في الفواكه المجففة مثل المشمش الجاف والزبيب. كذلك التمر، العسل الطبيعي والأناناس والكيوي.

- الفطر: وهو غني جدا بالبوتاسيوم ومجموعة فيتامينات بي وكذلك فيتامين دي. اجعلي من الفطر طبقا يوميا أو أسبوعيا على مائدتك.

- الزنك: بالإضافة إلى البوتاسيوم، يعتبر الزنك من المعادن المهمة لزيادة نسبة احتمالية الحمل بذكر وتجدينه في اللحوم الحمراء، الكبدة، حبوب اليقطين، البطيخ الأحمر والكاكاو.