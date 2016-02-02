تقنين 745 حالة وضع يد على أراضي بناء وزراعة بالوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إأنه تم الموافقة على تقنين وضع 745 حالة وضع يد على مساحات متنوعة ومتباينة بمراكز المحافظة الخمسة، من الأراضي سواء زراعية أو للبناء، بالتنسيق مع مجلس الوزراء وهيئة استخدامات الاراضي. وقال أن آخر قرار وزاري لتقنين واضعي اليد في عام 2006 وماقبلها، ولكن المحافظة نجحت خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع عدة جهات وزارية ومعنية لتقنين وضع أكثر من 700 حالة وجاري التنسيق لبحث سبل تقنين وضع حالات إضافية، بما حقوق المواطن والدولة والاستقرار الأسري والإجتماعي للمزارعين.

وأضاف عشماوي، أن هناك لجنة متخصصة في كل مركز من مراكز المحافظة الخمسة تفحص حالات وضع اليد بالقرى والمدن، وأعداد تقرير مفصل عنها وتحديد قانونية وضعها، وارسالها الي لجنة بديوان عام المحافظة؛ للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية؛ لبحث سيل تقنين وضع هذه الحالات في الفترة المقبلة.