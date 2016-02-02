حتيته: الغرب يتعامل مع ليبيا وفقا لمصالحه.. وسحب التواجد الأمريكي تم دون حسابات

قال الكاتب الصحفي، عبدالستار حتيتة، إن حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين أنفسهم بالدرجة الأولى، مضيفً أنه لا يمكن لليبيين أن يعتقدوا بأن الغرب سيقدم لهم الاستقرار والحرية والديمقراطية على طبق من ذهب.

> وأضاف حتيته خلال لقاء له في برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الدول الغربية تنظر إلى مصالحها الخاصة حينما تنظر للملف الليبي، فيما يتعلق بالنفط أو الغاز ومستقبل شركاتها كما أنها معنية بعدم وصول خطر الإرهاب إليها.

> وأشار حتيته إلى أن واشنطن قررت منذ فترة الإنسحاب من منطقة الشرق الأوسط وعدم التواجد فيها بشكل مباشر أو كثيف كما كان في الماضي، موضحا أن هذا تم دون حسابات دقيقة لمن سيملأ هذا الفراغ، وهو ما تسبب في انكماش الدور العربي مقابل التوسع الإيراني الروسي خاصة في ظل ثورات الربيع العربي.