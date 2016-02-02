أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الأردنى يضبط كمية من المخدرات قرب الحدود الدولية الشمالية

Google+ Print
الجيش الأردنى يضبط كمية من المخدرات قرب الحدود الدولية الشمالية الجيش الأردنى يضبط كمية من المخدرات قرب الحدود الدولية الشمالية

>عثرت قوات حرس الحدود الأردنية، أثناء قيامها بجولة تفتيشية اعتيادية بالقرب من الحدود الدولية الشمالية فى منطقة (سد الوحدة) أمس، على كمية من المخدرات تقدر بحوالى 512 ألف قرص مخدر.

وأفاد مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - بأنه تم تحويل المخدرات المضبوطة إلى الجهات المختصة.
>وعلى صعيد آخر، استقبلت قوات حرس الحدود الأردنية - خلال الـ 24 ساعة الماضية - 64 لاجئا سوريا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، حسبما أفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

ووفقا للبيان ، قامت قوات حرس الحدود بنقل هؤلاء اللاجئين مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم وقدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.
>يستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - ما يزيد على 630 ألف لاجىء فى الأردن ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سورى موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم، والتى تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

وتقدر الأردنية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التى تتحملها المملكة جراء استضافتها للاجئين السوريين بنحو 6ر6 مليار دولار، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن تكاليف خطة الاستجابة للجوء السورى للعام 2015 والتى تقدر بنحو 9ر2 مليار دولار لم يمول منها سوى 36%.

أما تكاليف خطة الاستجابة للأعوام (2016 - 2018) فتبلغ - وفقا لتقديرات الحكومة الأردنية - حوالى 8 مليارات دولار منها 5ر2 مليار احتياجات إنسانية ومبلغ مماثل لاحتياجات المجتمعات المضيفة و3 مليارات لاحتياجات الحكومة وخزينة الدولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان