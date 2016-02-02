وزير الخارجية الإيطالى يؤكد دعم بلاده للعراق فى مواجهة داعش

>التقى وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلوني، نظيره العراقى إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات المجموعة الوزارية المصغرة للدول الأعضاء فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذى تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - فى بيان لها - أن اللقاء تركز على الحرب ضد داعش، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك الدعم الإيطالى لهذا البلد العربى الملتزم بالمعركة ضد مسلحى داعش.

>وكان الجعفرى قد قال فى تصريحات إثر وصوله إلى روما، مساء أمس، إن "العراق يواجه اليوم الإرهاب الذى تمثله عصابات إرهابيى تنظيم داعش"، مبينا أن "أعضاءها الذين يأتون من أكثر من مائة دولة ارتكبوا أفظع الجرائم ضد الأطفال".

وأضاف الجعفرى ، إن الموقف ضد الإرهاب أصبح يمثل ركيزة استراتيجية للعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى دعم إيطاليا فى مجال تدريب وتجهيز الشرطة العراقية".

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