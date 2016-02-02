أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الإيطالى يؤكد دعم بلاده للعراق فى مواجهة داعش

Google+ Print
وزير الخارجية الإيطالى يؤكد دعم بلاده للعراق فى مواجهة داعش وزير الخارجية الإيطالى يؤكد دعم بلاده للعراق فى مواجهة داعش

>التقى وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلوني، نظيره العراقى إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات المجموعة الوزارية المصغرة للدول الأعضاء فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذى تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - فى بيان لها - أن اللقاء تركز على الحرب ضد داعش، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك الدعم الإيطالى لهذا البلد العربى الملتزم بالمعركة ضد مسلحى داعش.
>وكان الجعفرى قد قال فى تصريحات إثر وصوله إلى روما، مساء أمس، إن "العراق يواجه اليوم الإرهاب الذى تمثله عصابات إرهابيى تنظيم داعش"، مبينا أن "أعضاءها الذين يأتون من أكثر من مائة دولة ارتكبوا أفظع الجرائم ضد الأطفال".

وأضاف الجعفرى ، إن الموقف ضد الإرهاب أصبح يمثل ركيزة استراتيجية للعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى دعم إيطاليا فى مجال تدريب وتجهيز الشرطة العراقية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365