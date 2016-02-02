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ديفيد كاميرون يناقش هاتفيا مع نظيره الكندى وأمير قطر مؤتمر دعم سوريا

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ديفيد كاميرون يناقش هاتفيا مع نظيره الكندى وأمير قطر مؤتمر دعم سوريا ديفيد كاميرون يناقش هاتفيا مع نظيره الكندى وأمير قطر مؤتمر دعم سوريا

>ناقش رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، فى اتصالين هاتفيين، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، مؤتمر مانحى سوريا القادم، الذى ستستضيفه لندن الخميس القادم.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء - فى بيان اليوم الثلاثاء أن رئيس البريطانية أعرب خلال اتصال مع أمير قطر عن قلقه بشأن الرهائن القطريين فى العراق.

كما ناقش كاميرون وتميم أهمية تحقيق تقدم سريع على المسار السياسى فى سوريا، وأضاف المتحدث أن كاميرون اتفق مع رئيس الوزراء الكندى على أهمية المؤتمر القادم لدعم سوريا فى لندن والدعم الذى سيقدم خلاله.

وأكد كلا من رئيس الوزراء الكندى وأمير قطر إرسال وفدين لتمثيل دولتيهما فى المؤتمر.
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مصر 365

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